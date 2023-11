Wirtschaft Dax startet im Plus - Handelswoche beginnt ruhig

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.275 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Rheinmetall, Continental und der Commerzbank, Abschläge gab es unter anderem bei Zalando, Henkel und Beiersdorf. "Die US-Börsen haben im späten Freitagshandel noch deutlich zugelegt. Das ist ein positiver Impuls, den die europäischen Börsen erst heute mitnehmen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.