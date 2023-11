Vergiss BYD: Diese Batterie-Aktie hat Verdoppler-Potenzial

"Wir halten an unserer Kaufempfehlung für CATL fest, da das Unternehmen den ersten Schritt in Richtung einer lokalisierten Produktion in der EU macht", so die Analysten von Nomura in einem Bericht vom 6. November. Das Kursziel liegt bei 315 Yuan, was einem Aufwärtspotenzial von fast 67 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Contemporary Amperex Technology (CATL) ist ein wichtiger Lieferant von Elektroauto-Batterien für alle großen Unternehmen der Branche, von BMW bis Tesla. BYD stellt seine eigenen Batterien her. Die Batterien sind die teuerste Komponente von Elektroautos. Die Senkung der Batteriekosten, die Verbesserung der Ladegeschwindigkeit und die Vergrößerung der Reichweite tragen dazu bei, Elektroautos für die Verbraucher attraktiver zu machen. Analysten erwarten viel von CATL – trotz einer laufenden Untersuchung der Europäischen Union über die Rolle von Subventionen in der chinesischen Elektrofahrzeugproduktion.

Für viele Analysten wiegt die Tatsache, dass CATL bereits in Europa produziert, die geopolitischen Risiken auf. "Wir glauben, dass die Technologieführerschaft und das starke Engagement in der Produktion (insbesondere in der EU) dazu beitragen könnten, die Unsicherheiten im Bereich Handel/Tarife besser zu bewältigen und den Marktanteil in Übersee weiter auszubauen", zitiert CNBC die Analysten von HSBC. Zwar haben die Analysten das Kursziel gekürzt – es liegt aber mit 266 Yuan immer noch mehr als 40 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag.

"CATL gewinnt weiterhin Marktanteile in Übersee bei wichtigen europäischen Fahrzeugherstellern wie VW, BMW, Mercedes-Benz usw., da sie Verträge für die Einführung großer Elektrofahrzeuge im Jahr 2026 erhalten haben, und wir erwarten, dass der Marktanteil von CATL in Übersee weiter steigen wird", so die Analysten von Jefferies kürzlich.

Und weiter: "Trotz des Überangebots auf dem Markt und des Wettbewerbs beweist CATL seine Fähigkeit, durch bessere Technologie und Kostenvorteile eine angemessene Rentabilität aufrechtzuerhalten." Ihr Kursziel liegt bei 284 Yuan, was einem Aufwärtspotenzial von 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Die Analysten von UBS haben ein Kursziel von 400 Yuan pro Aktie und berufen sich unter anderem auf die schnell aufladbare Qilin-Batterie und ähnliche neue Produkte für die chinesischen Elektroautomarken Avatr und Chery. Das sind 111 Prozent über dem Schlusskurs von CATL am Freitag. Laut UBS prognostiziere CATL für das vierte Quartal eine Verbesserung der Auslieferungen gegenüber dem dritten Quartal.

Peter Richardson von Counterpoint Research sagt: "CATL hat bereits einen Durchbruch in der Natrium-Ionen-Batteriechemie erzielt, und wir erwarten, dass der Masseneinsatz solcher Batterien sehr bald erfolgen wird."

Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf rund 13,5 Prozent an Wert verloren. Laut Marketscreener ist die Aktie ein Strong Buy. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten bietet 52,5 Prozent Aufwärtspotenzial.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion