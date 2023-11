Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009), die am 4.4.23 bei 281,30 Euro ihr Jahreshoch verzeichnen konnte, nähert sich nach dem Kurseinbruch vom Oktober, der den Aktienkurs auf bis zu 230 Euro drückte, wieder dem Hoch vom April an. Die über den Erwartungen liegenden Zahlen für das dritte Quartal verliehen dem Aktienkurs am Ende der vergangenen Woche einen zusätzlichen Kursschub.

Wegen der hohen Profitabilität und den starken Auftragseingängen bekräftigten Experten nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 340 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Rheinmetall-Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 300 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.