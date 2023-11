DAX - Langfristiges Bild noch bärisch

Der 10er-EMA im Monatschart diente in der Vergangenheit immer wieder als wichtige Unterstützung in Aufwärtstrends und als wichtiger Widerstand in Abwärtstrends. Der DAX ist im Vormonat Oktober gerade unter den Fibonacci-Fächer und den 10er-EMA gefallen und führt aktuell wohl nur einen Retest, einen Pullback zurück an den Durchbruchsbereich, durch. In der Folge ist dann wohl mit zunächst weiter fallenden Kursen im DAX zu rechnen. Kommt es allerdings zu einem nachhaltigen Kursanstieg über den Fibonacci-Fächer, würde sich die Lage für den DAX langfristig deutlich aufhellen.

Am heutigen Montag steht weiterhin die Berichtssaison im Blick. Zahlreiche Unternehmen präsentieren wieder ihre Quartalsergebnisse, wobei Salzgitter, Tyson Foods, paragon, PNE, Bilfinger, Talanx und JOST Werke im Fokus stehen. Um 11:00 Uhr werden noch die jüngsten EU-Wirtschaftsprognosen veröffentlicht. Ansonsten bleibt es an der Konjunkturfront eher ruhig.