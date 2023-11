Importe von Bekleidung von Januar bis September 2023 um 14,1 % gegenüber Vorjahreszeitraum gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Wichtigste Lieferländer von Bekleidung: China, Bangladesch und die Türkei

- Anteil Bangladeschs an deutschen Bekleidungsimporten binnen 10 Jahren von 12,1

% auf 20,3 % gestiegen

- Bekleidungsexporte Deutschlands sind zu zwei Dritteln Re-Exporte



Im Zeitraum Januar bis September 2023 wurde Bekleidung im Wert von 27,8

Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Damit gingen die Importe um 14,1 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Mehr als die Hälfte (53,3 %) der

Bekleidungsimporte Deutschlands kamen von Januar bis September 2023 aus drei

Staaten: Wichtigstes Lieferland war China mit einem Anteil von 21,2 % (5,9

Milliarden Euro) an den gesamten Bekleidungsimporten nach Deutschland, gefolgt

von Bangladesch mit Importen in Höhe von 5,6 Milliarden (Anteil von 20,3 %) und

der Türkei mit einem Wert von 3,3 Milliarden Euro (Anteil von 11,8 %). Gegenüber

dem Vorjahreszeitraum gingen die Importe von Bekleidung aus China um 20,7 %, aus

Bangladesch um 16,9 % und aus der Türkei um 10,6 % zurück.





Anteil Bangladeschs an den deutschen Bekleidungsimporten stark gestiegenBereits vor 10 Jahren - im Jahr 2013 - belief sich der Anteil der drei größtenLieferländer von Bekleidung nach Deutschland auf 53,2 % Auch damals waren China,Bangladesch und die Türkei die wichtigsten Lieferländer von Bekleidung nachDeutschland. Allerdings verringerte sich seitdem der Anteil Chinas an denBekleidungsimporten kontinuierlich. Im Jahr 2013 hatte der Anteil Chinas nochbei 29,4 % gelegen. Besonders die Importe von Bekleidung aus Bangladesch wurdenin den letzten 10 Jahren immer wichtiger für den deutschen Markt. Der AnteilBangladeschs an den gesamten deutschen Bekleidungsimporten hatte im Jahr 2013nur bei 12,1 % gelegen und stieg auf einen Anteil von 20,3 % im Zeitraum Januarbis September 2023 an.Bekleidungsexporte Deutschlands sind zu zwei Dritteln Re-ExporteAus Deutschland wurde von Januar bis September 2023 Bekleidung im Wert von 18,6Milliarden Euro exportiert. Das waren 0,3 % mehr als im vergleichbarenVorjahreszeitraum. Mehr als zwei Drittel (67,5 %) der Exporte von Bekleidungwaren jedoch nicht deutschen Ursprungs, sondern sogenannte Re-Exporte, wurdenalso in anderen Staaten produziert und ohne weitere Be- oder Verarbeitung vonDeutschland ins Ausland wieder ausgeführt. Die aus Deutschland exportierteBekleidung ging vor allem in unsere Nachbarstaaten: Nach Polen wurde von Januarbis September 2023 Bekleidung im Wert von 2,5 Milliarden Euro (+8,5 % zumVorjahr) exportiert. Das entsprach einem Anteil an den gesamtenBekleidungsexporten aus Deutschland von 13,6 %. Weitere wichtige Abnehmer derdeutschen Bekleidungsexporte waren die Schweiz mit Exporten in Höhe von 2,5Milliarden Euro (Anteil: 13,3 %; +5,3 % gegenüber Vorjahreszeitraum) undÖsterreich mit einem Wert von 2,3 Milliarden Euro (Anteil: 12,5 %; -1,7 %gegenüber Vorjahreszeitraum).Weitere Informationen:Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel des BerichtsmonatsSeptember 2023 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000) abrufbar.Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Toolzur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AußenhandelTelefon: +49 611 75 2475www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5647152OTS: Statistisches Bundesamt