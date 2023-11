DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fraport von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 43 Euro gesenkt. Das negative Bruttoinlandsprodukt wirke sich über Klauseln auf die Gebühren am Standort Frankfurt aus, schrieb Analyst Harishankar Ramamoorthy in einer am Montag vorliegenden Studie zur in Turbulenzen befindlichen Branche. Zudem hob der Experte die hohen Schulden von Fraport hervor. Er favorisiert Aena./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 50,16EUR gehandelt.



