"Wir sind stolz, den Abschluss eines bedeutenden Rahmenvertrages zur Lieferung von Biomassekraftwerken an einen unserer renommierten Kunden in Japan verkünden zu können" verkündet CEO Ferges mit sichtlichem Stolz. "Mit diesem Schritt dokumentiert AHT den Anspruch als Marktführer im japanischen Markt für Biomassekraftwerke."

Historischer Meileinstein in Japan, Rahmenvertrag für Biomassekraftwerke in dreistelliger Millionenhöhe unterzeichnet.

