HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) legt auf seinem Weg zu weiteren Rekordgewinnen ein höheres Tempo ein. Nachdem Vorstandschef Torsten Leue bereits seine Gewinnprognose für 2023 auf deutlich mehr als 1,5 Milliarden Euro angehoben hat, will er die bisher für 2025 angepeilte Marke von 1,6 Milliarden Euro schon im kommenden Jahr übertreffen. Der Konzerngewinn solle 2024 auf mehr als 1,7 Milliarden Euro klettern, kündigte Talanx bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag in Hannover an. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

Am Vormittag legte die Talanx-Aktie um gut zwei Prozent auf 60,65 Euro zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier bereits um rund 37 Prozent zugelegt. Sein Rekordhoch von 65,85 Euro aus dem September ist jedoch weiterhin ein Stück entfernt, nachdem das Management den Aktienkurs mit einer Kapitalerhöhung zwischenzeitlich abwärts geschickt hatte.