Deutsches Top-Management kann Mitarbeiter nicht ausreichend für Nachhaltigkeit begeistern (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Zwei Drittel der Vorstände und Führungskräfte sind

überzeugt, dass Nachhaltigkeit großen Einfluß auf den langfristigen

Geschäftserfolg hat



- Aber nicht einmal jeder fünfte Mitarbeiter teilt diese Überzeugung und glaubt,

dass sein Unternehmen durch Nachhaltigkeit erfolgreicher wird





- Zwar ist die Mehrheit der Mitarbeiter motiviert, einen Beitrag zu mehrNachhaltigkeit zu leisten, doch nur 6% haben die Möglichkeit, mit ihremVorgesetzten darüber zu sprechen- Über 60% der Vorstände und Führungskräfte sind der Meinung, dassNachhaltigkeit die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht und hilft, Führungs- undFachkräfte zu rekrutierenDie Bedeutung von Nachhaltigkeit als Mittel im Kampf gegen den Klimawandel hatin den letzten zwei Jahren in deutschen Unternehmen stark zugenommen -allerdings in erster Linie auf der obersten Führungsebene. Dort überwiegt dieÜberzeugung, dass Nachhaltigkeit von großer Bedeutung für den Unternehmenserfolgist. Zudem sind Vorstandsgehälter zunehmend an das Erreichen vonNachhaltigkeitszielen geknüpft.Anders sieht es auf Mitarbeiterebene aus: Nur eine Minderheit ist davonüberzeugt, dass sich Nachhaltigkeit positiv auf den Unternehmenserfolg auswirkt.Zudem fühlen sich die Mitarbeiter nicht ausreichend in die Lage versetzt, selbsteinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten zu können. Das geht aus einerinternationalen Umfrage der Personalberatung Russell Reynods Associates hervor,die nach 2021 dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt wurde.Mehr als zwei Drittel (67%) der deutschen Vorstände und Führungskräfte sind derÜberzeugung, dass Nachhaltigkeitsziele einen großen oder sehr großen Einfluß aufden langfristigen Geschäftserfolg haben, weltweit sind nur 44% derFührungskräfte dieser Auffassung. Dementsprechend sehen sich zwei Drittel (64%)der befragten deutschen Vorstände und Führungkräfte auf einem guten Weg undsagen, dass ihr Unternehmen Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit gemacht hat.Global sind nur 59% der Führungskräfte dieser Meinung.Auch sind in Deutschland im internationalen Vergleich mehr Top-Manager derMeinung, dass Nachhaltigkeit zu steigenden Gewinnen führt (27% gegenüber 21%weltweit). Eine herausragende Bedeutung spielt nach Meinung der befragtendeutschen Manager das Thema Nachhaltigkeit auch für das Ansehen der Marke (sagen65%) und die Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um Fach- undFührungskräfte (62%).Ganz anders wird die Bedeutung von Nachhaltigkeitszielen von Mitarbeiterngesehen: Während mehr als zwei Drittel der Führungskräfte überzeugt sind, dass