Sylvia Puchstein Sprachexpertin- und Redecoachin

Bildquelle: Sylvia Puchstein

1. Wie ist Sylvia Puchstein zu dem geworden, was sie heute ist?



Die Transformation Sylvia Puchsteins zu einer lebhaften und einflussreichen Rednerin in der Finanzbranche verlief nicht über Nacht. Ihre Fähigkeit, eine Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen und die Menschen mit ihren Worten zu begeistern, begann im Osten Deutschlands während der sozialistischen DDR-Zeit. Bereits in jungen Jahren stand sie vor Publikum, hielt mutig Reden und moderierte Veranstaltungen. Ein Schlüsselmoment, der sie prägte, war ihr Auftritt während der Jugendweihe, einer besonderen Veranstaltung in Ostdeutschland, die ihrer Erwachsenwerdung gewidmet war. Hier erfuhr sie trotz strenger Regeln und Vorschriften der DDR eine Welle der Anerkennung und des Beifalls. Dies spornte sie an, ihre Gabe zu erkennen und zu kultivieren.

Sie wusste jedoch, dass sie diese natürliche Begabung ausbauen und verfeinern musste, wenn sie an die Spitze kommen wollte. So folgten Jahre des Ausprobierens und des ständigen Feinjustierens, gemischt mit Rückschlägen und Erfolgen, die sie jedoch immer weiter vorantrieben.

Nach einer grundlegenden Bildung in zwei etablierten Berufen, hat sie ihr Wissen durch mehrere Fortbildungen als Mentalcoach, Kommunikationscoach und "Fünf Tibeter"-Trainerin erweitert. Ergänzt durch zahlreiche Kurse in Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung, hat sie im Laufe der Jahre eine breite und vielseitige Expertise aufgebaut. Sie war Eventmoderatorin, Vortragsrednerin und ist aktuell als Rednerin für Trauerfeiern aktiv. Vor kurzem hat sie ihre Ausbildung zur Keynote-Speakerin abgeschlossen, eine anspruchsvolle Rolle, die ein intensives Bühnentraining und -präsenz erfordert.

Und genau jetzt kommt SylviasRedetraining ins Spiel, dass sich durch Kompetenz und Erfahrung auszeichnet.

2. Was hat sie motiviert, diesen Weg zu gehen?



Sylvia ist zutiefst davon überzeugt, dass sie mit ihren Worten, ihrer Persönlichkeit und der Kraft ihrer Stimme Menschen berühren und inspirieren kann. Sie möchte Menschen dazu ermutigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen, unabhängig davon, ob sie öffentlich sprechen müssen oder wollen. Für Sylvia ist es wichtig, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden, um das Maximum aus sich herauszuholen und ein echtes Engagement im Leben zu zeigen.

3. Wie lässt sich ihr Geschäftsmodell kurz zusammenfassen?



Als selbständige Unternehmerin ist Sylvia der treibende Faktor in allem, was sie tut - von ihren Trainings- und Coaching-Sessions bis zu ihren Auftritten auf der Bühne. Sie glaubt fest daran, dass ein Ausbau und eine Verbesserung der persönlichen Stimme in Verbindung mit einem authentischen Ausdruck sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld zum Erfolg führen können. Sie unterstützt Menschen dabei, ihre Stimme und ihren Ausdruck zu verbessern, und sie nutzt ihre zahlreichen Erfahrungen und ihr Wissen, um anderen zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Kommunikation zu stärken.

4. Was ist ihre Vision?



Sylvia ist bestrebt, durch ihre Arbeit einen signifikanten Einfluss auf die Welt zu haben. Ihre zentrale Botschaft lautet "Mit Liebe geht alles". Sie weiß, dass richtig gewählte Worte Türen öffnen und positive Veränderungen herbeiführen. Sie ist davon überzeugt, dass Worte Schwingungen haben und entweder positiv oder negativ wirken, ob in einer hitzigen Diskussion oder einem liebevollen Gespräch. Der Ton, den wir durch unsere Worte setzen, bestimmt die Dynamik.

So ist es ihr über die Jahre gelungen, Menschen in jeder Branche, in ganz Deutschland, mit ihrem einzigartigen Ansatz der Kommunikationsverbesserung zu beeinflussen und zu inspirieren. Mit ihrem reichen Erfahrungsschatz und ihrem unbeugsamen Willen strebt sie danach, auch in Zukunft ihr Wissen und ihre Methoden weiterzugeben, um auch anderen Menschen den Weg zu einem authentischen und wirkungsvollen öffentlichen Auftritt zu ermöglichen.

DANKE