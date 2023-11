Die Performance One AG hat ambitionierte Wachstumsziele für die kommenden Jahre vorgelegt. Mit Fokus auf die Weiterentwicklung des Basisgeschäfts und innovativen E-Mental-Health-Produkten, strebt das Unternehmen eine deutliche Umsatzsteigerung an.

Performance One AG: Erste mittelfristige Wachstumsziele enthüllt!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer