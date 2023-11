Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oer-Erkenschwick (ots) - Positives Denken statt rebellischem Trotz, tiefgründigeGespräche statt Backpfeifen - seit Oktober lernen Fans aus aller Welt in "Dieweiße Iris" völlig neue Seiten von Asterix und Obelix kennen. UngeahnteAbenteuer erleben sie allerdings auch außerhalb des mittlerweile 40.Asterix-Bandes, dessen Release sich Lean-Experte Thomas Schulz zum Anlass nahm,die Hinkelsteinproduktion der Gallier genauer unter die Lupe zu nehmen: Sobegleitet er die beiden Comic-Helden Schritt für Schritt zum sogenanntenNordstern - und demonstriert dabei anschaulich, wie auch Unternehmen unsererZeit Prozesse optimieren und ihre Gewinne steigern können.Unnötige Wartezeiten, schwerfällige Abläufe, vermeidbare Verschwendungen: Imoffenen Schlagabtausch sind Asterix und Obelix ihren römischen Widersachern zwarstets überlegen, ihre Vormachtstellung in der Hinkelsteinproduktion könntenihnen ihre Nachbarn aus dem Süden jedoch wegen solcher Produktionsdefizite schonbald streitig machen - eine Situation, mit der auch Unternehmen des 21.Jahrhunderts angesichts des steigenden Konkurrenzdrucks in vielen Branchen nurallzu vertraut sind. Hinzu kommen finanzielle Zusatzbelastungen und personelleEngpässe, die Firmen unserer Zeit zu raschen Prozessoptimierungen zwingen. DasProblem dabei: Oftmals scheitern sie schon daran, ihre Produktivität überhauptmessbar zu machen. "Wer hierfür keine zuverlässige Methode findet, kann seinenGewinn keinesfalls dauerhaft steigern - betroffenen Unternehmen fehlt es damitan nichts weniger als der Grundlage, um ihre Überlebensfähigkeit zu sichern",warnt Thomas Schulz."Ob Gallier oder Unternehmer des 21. Jahrhunderts: Um auf Dauer wettbewerbsfähigbleiben und die eigene Produktion Schritt für Schritt optimieren zu können,braucht es keinen magischen Zaubertrank - sondern lediglich das Konzept der LeanProduction und ein unerbittliches 'Streben nach Perfektion'", ergänzt derLean-Experte. Auf dieser Basis konnte Thomas Schulz bereits zahlreichenrenommierten Produktionsbetrieben dabei helfen, ihre Verschwendungen zuminimieren und dadurch eine weitaus höhere Produktivität zu erreichen. So ist eretwa für die Gewinnmaximierung und gleichzeitige Reduzierung desMitarbeiterbedarfs in mehreren Mercedes-Benz-Werken verantwortlich. Wie das inder Praxis sowohl Asterix und Obelix als auch anderen Unternehmern unserer Zeitgelingt, verrät er im folgenden Artikel - und beleuchtet dabei einenessenziellen Abschnitt seiner Gesamtgeschichte: den Kennzahlenwürfel am Beispielder Gallier.Der "Nordstern" in der Lean Production: Worauf Asterix und Obelix hinarbeitenmüssen