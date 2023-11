Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Lissi, bekannt als Pionier im Bereich Identity Walletsund verifizierbarer Nachweise, gibt seine Gründung als unabhängiges Start-upbekannt, unterstützt durch Investitionen von neosfer, 9.5 Ventures und denGründern. Die Ausgründung ist auch ein Meilenstein für neosfer, in dessen RahmenLissi im Jahr 2019 startete. Für die Innovationseinheit der Commerzbank handeltes sich um die erste Ausgründung eines selbst entwickelten Projekts.Lissi bietet mit seiner Lissi Software-Plattform ein umfassendes Lösungsangebot,das darauf ausgelegt ist, verifizierbare Nachweise auszustellen, zu speichernund zu verifizieren und damit vertrauenswürdige Interaktionen mitIdentitäts-Wallets nach europäischen Standards zu ermöglichen. Die EuropäischeUnion hat kürzlich eine Einigung über die eIDAS 2.0-Verordnung zur Einführungvon Europäischen digitalen Identitäts-Wallets (EUDI) in der gesamtenEuropäischen Union verabschiedet. Für Lissi eröffnet sich damit ein völlig neuerMarkt. Das Unternehmen hat die Vision, der führende Softwareanbieter fürvertrauenswürdige Interaktionen zwischen Organisationen und EUDI-Wallet-Nutzernzu werden. Dabei liegt der Fokus darauf, Software für die Interaktion mitEUDI-Wallets und umfangreiche Funktionen anzubieten, die über die von derEuropäischen Union vorgeschlagenen Standardprotokolle hinausgehen.Die Gründer Helge Michael, Sebastian Bickerle und Adrian Doerk erklären: "Wirsind stolz darauf, einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung des Vertrauens inunserer zunehmend digitalen Gesellschaft zu leisten. Der Weg in die Zukunft istbereits von vielversprechenden Kooperationen gesäumt, darunter kommunaleAnwendungsfälle mit den Städten Köln, Leipzig und Dresden sowie diverseAnwendungsfälle mit der Commerzbank AG und der ING Deutschland. Diese EarlyAdopters werden von verbesserter Prozesseffizienz, geringerem Papieraufwand undhöherer Datenqualität profitieren, was zu erheblichen Zeit- undKosteneinsparungen führt."Kai Werner und Matthias Lais, Geschäftsführer von neosfer: "Die Ausgründung istein Beleg für die unternehmerische Innovationskraft, die in derInnovationseinheit neosfer realisiert wird. Für uns ist die Ausgründung vonLissi ein großer Meilenstein. Sie bestätigt, wie wichtig es ist, neuen Ideen undAnsätzen Raum und Struktur für ihre Entwicklung zu geben. Wir freuen uns sehr,dass genau dies im Rahmen unserer Innovationseinheit gelungen ist." Auch inZukunft wird die enge Zusammenarbeit mit neosfer als einem der Hauptinvestoren