Goldman Sachs erwartet dagegen die erste Senkung um 25 Basispunkte im vierten Quartal 2024. Die Goldmänner prognostizieren danach eine Senkung pro Quartal bis Mitte 2026 – insgesamt 175 Basispunkte, wobei sich die Zinssätze in einem Zielbereich von 3,5 bis 3,75 Prozent einpendeln.

Die Zentralbank werde im Juni 2024 mit Zinssenkungen beginnen, dann wieder im September und bei jeder Sitzung ab dem vierten Quartal, jeweils in Schritten von 25 Basispunkten, so die Analysten von Morgan Stanley. Damit werde der Leitzins bis Ende 2025 auf 2,375 Prozent sinken.

Die Prognosen von Goldman Sachs liegen näher an denen der Zentralbank, berichtet Bloomberg. Die Prognosen der Fed vom September zeigen, dass für das nächste Jahr zwei Senkungen um jeweils einen Viertelpunkt vorgesehen sind und der Leitzins 2025 bei 3,9 Prozent liegen werde, so der Median der Schätzungen. Die Gouverneure der Fed und die Präsidenten der regionalen Banken werden ihre Prognosen auf der Sitzung im nächsten Monat aktualisieren.

Das Team von Morgan Stanley erwartet eine schwächere US-Wirtschaft, die ein größeres Ausmaß an Lockerung rechtfertigt, aber keine Rezession. Die Analysten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2025 einen Höchststand von 4,3 Prozent erreichen werde, während die Fed von 4,1 Prozent ausgeht. Auch das Wachstum und die Inflation würden sich demnach langsamer entwickeln als von der Fed erwartet. "Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass die Fed ein Soft Landing erreichen wird, aber das schwächere Wachstum wird die Rezessionsängste am Leben erhalten", so die Strategen.

Goldman Sachs geht davon aus, dass die Fed die Zinsen aufgrund eines höheren Gleichgewichtszinses relativ hoch halten werde, da "der Gegenwind nach der Finanzkrise vorbei ist" und größere Haushaltsdefizite wahrscheinlich anhalten und die Nachfrage ankurbeln werden.

"Unsere Prognose könnte als Kompromiss zwischen den Fed-Beamten, die wenig Grund sehen, den Leitzins hoch zu halten, sobald das Inflationsproblem gelöst ist, und denen, die wenig Grund sehen, eine bereits starke Wirtschaft zu stimulieren, angesehen werden", fassen die Goldmänner zusammen.

Laut CME FedWatch rechnet der Markt derzeit zu 91,2 Prozent mit einer Zinspause auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank. Am 13. Dezember kommen die Fed-Beamten das nächste Mal zusammen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion