Kleiner Geldregen am Jahresende - Das Weihnachtsgeld ist allerdings auch steuerpflichtig (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: Das Jahr neigt sich dem Ende

zu und für manche bedeutet das: Es gibt jetzt nochmal einen kleinen Geldregen.

Vorausgesetzt natürlich, der Arbeitgeber zahlt auch ein Weihnachtsgeld. Denn die

vorweihnachtliche Sonderzahlung ist eine freiwillige Leistung. Und die muss

übrigens auch versteuert werden. Doch es gibt da einen kleinen Trick. Mein

Kollege Mario Hattwig berichtet.



Sprecher: Die Höhe des Weihnachtsgeldes, liegt in den Händen der

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sagt Christina Georgiadis vom

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe, kurz VLH.





O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 16 Sek.): "Manche Menschen bekommen die Hälfteihres Monatsgehalts als Weihnachtsgeld, andere sogar ein volles Monatsgehalt.Und wer Weihnachtsgeld bekommt, freut sich natürlich - aber: SämtlicheGeldleistungen des Arbeitgebers, also Weihnachtsgeld, Bonuszahlungen oderähnliches, sind steuerpflichtig."Sprecher: So eine Sonderzahlung treibt damit aber auch den Steuersatz in dieHöhe.O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 20 Sek.): "Durch das einmalig höhereMonatsgehalt, also wenn Gehalt und Weihnachtsgeld gemeinsam überwiesen werden,steigt auch Ihr Steuersatz. Das bedeutet, dass Sie in diesem Monat mit höherenAbzügen bei zum Beispiel der Lohnsteuer, dem Solidaritätszuschlag und derKirchensteuer rechnen müssen. Und unterm Strich bleibt Ihnen weniger Netto vomWeihnachtsgeld übrig."Sprecher: Schade um das schöne Geld. Doch die gute Nachricht ist:O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 22 Sek.): "Wer in einem Monat zu viel Lohnsteuergezahlt hat, kann sich einen Teil des Geldes wieder zurückholen. DieVoraussetzung dafür ist, dass man eine Steuererklärung abgibt und die lohnt sichin vielen Fällen nicht nur wegen des Weihnachtsgeldes. Wer in einem Jahr dieHandwerker im Haus hatte, hohe Kosten im Zusammenhang mit dem Beruf odervielleicht hohe Krankheitskosten, der kann viele dieser Ausgaben in derSteuererklärung angeben."Sprecher: Am besten also gleich mal checken, ob es sich diesmal nicht dochlohnt, die Steuererklärung abzugeben.O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 20 Sek.): "Wer Hilfe bei solchen oder anderenEinkommensteuerthemen braucht, kann sich gerne an uns, die VLH, wenden. MehrInfos finden Sie auf unseren Webseiten unter vlh.de. Unsere bundesweit rund3.000 Beratungsstellen stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung - einfachtelefonisch oder per Mail melden und mit der Beraterin bzw. dem Berater einenTermin ausmachen."Abmoderationsvorschlag: Weihnachtsgeld ist schon etwas Tolles - vor allem, wennman sich einen Teil der steuerlichen Abzüge im nächsten Jahr vom Fiskus wiederzurückholen kann. Mehr Tipps dazu und zu vielen weiteren Themen rund um dieSteuererklärung bekommen Sie vom Lohnsteuerhilfeverein VereinigteLohnsteuerhilfe und unter vlh.de.Pressekontakt:Christina GeorgiadisMail: mailto:christina.georgiadis@vlh.deTel.:06321/49010Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5647245OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH