FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Indizes zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche moderat zugelegt. Der Leitindex Dax gewann gegen Mittag 0,33 Prozent auf 15 285,13 Punkte. Charttechnisch sieht das Bild noch ganz gut aus. Der in der Vorwoche erreichte höchste Stand sei Mitte Oktober bei 15 364 Punkten bleibt in Reichweite.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Montag wie der Dax ein Plus von 0,33 Prozent auf 25 374,56 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent hinauf. Am Freitag hatten in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich zulegt und den wieder aufgekommenen Zinssorgen getrotzt.