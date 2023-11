ES WEIHNACHTET IM LA SAMARITAINE PARIS

PARIS, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Zur Weihnachtszeit verwandelt sich La Samaritaine in einen Palast voller süßer Köstlichkeiten! Vom 8. November bis zum 9. Januar feiert das Kaufhaus das Feiern an sich und die französische Lebenskunst, wo Genuss regiert.

La Samaritaine gibt mit einer Auswahl an verlockenden Farben und üppigen Formen, appetitlichen Accessoires in den Größen XXS bis XXL mit weicher, glänzender und süßer Optik einen Vorgeschmack auf Weihnachten. Die üppig dekorierten Schaufenster mit herrlich glitzernden Weihnachtsbäumen in verschiedenen Größen erstrahlen in den Farben Mandarine, Mitternachtsblau und Granatapfel. Machen Sie sich bereit für ein außergewöhnliches Fest, mit facettierten Kugeln und tanzenden Massen!

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen? La Samaritaine hat sich mit Warner Bros. zusammengetan, um den aufregenden, bezaubernden und köstlichen Film Wonka zu veröffentlichen. Unwiderstehlich!

La Samaritaine hat der Künstlerin Gab Bois und ihrem messerscharfen Witz freie Hand gelassen. Diese Künstlerin verwandelt Lebensmittel in Schmuck und Beauty-Accessoires mit dem gewissen Etwas. Süße Leckereien werden zu Alltagsgegenständen. Im Kaufhaus werden Fotos, einzigartige Accessoires und Konfekt sowie ein monumentaler, eigens für La Samaritaine angefertigter Süßigkeiten-Kronleuchter ausgestellt.

Um die Kunst des Candlelight Dinners zu feiern, lädt La Samaritaine Mathieu Lustrerie ein. Der Meister des Lichts erkundet 600 Jahre französischer Geschichte mit einer außergewöhnlichen Auswahl von 23 Kronleuchtern, darunter eines der berühmtesten Exemplare: eine Nachbildung aus dem Spiegelsaal von Versailles, Teil der königlichen Sammlung.

Der multidisziplinäre Künstler Thomas Liu Le Lann konstruiert visuelle Erzählungen, die mit Maßstäben und Materialien spielen und die Frage stellen, was es bedeutet, ein Held zu sein. Für La Samaritaine hat er eine Sammlung von riesigen Lutschern in einer Installation geschaffen, die Gefühle von Genuss, Sehnsucht und Verlangen einfängt.

Pierre Hermé lädt uns auf eine bunte Reise in die Welt der Aromen ein. Zu den Kreationen, die es zu entdecken gilt, gehören prächtige, elegante Holzscheite, Adventskalender und "Adorables"-Macarons mit Aromen vom anderen Ende der Welt. Zum Dreikönigstag erweitert Pierre Hermé seine Zusammenarbeit mit dem Kaufhaus und bietet zwei exklusive "Galettes des rois" mit Bohnen in den Farben von La Samaritaine an. Ein Gourmet-Rendezvous, das man nicht verpassen sollte.

Nehmen Sie einen großen Bissen vom Leben, die Party fängt gerade erst an!

LA SAMARITAINE PARIS: 9 RUE DE LA MONNAIE - PARIS 1er, FRANKREICH

