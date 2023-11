Die US-Märkte haben letzte Woche trotz dünner Luft weiter zugelegt. Diese Woche stehen wichtige Daten an: Die Consumer und Producer Price Index Daten (CPI und PPI) werden erwartet, die Aufschluss über die Inflation geben. Zuletzt schien die Inflation unter Kontrolle und der Zyklus abgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Daten diesen Eindruck bestätigen und wie die Aktienmärkte reagieren, falls nicht. Gold und Banken könnten von einer höheren Inflation profitieren. Mit dem Ende der Earnings Season rücken wieder Wirtschaftsdaten in den Fokus. Siemens veröffentlicht diese Woche Daten in Deutschland, in den USA sind es Walmart, Home Depot und Cisco. Lars Wißler, Chefredakteur der "Aktie der Woche", wählt jede Woche eine Aktie aus, die echte Performance verspricht.