Millar erwirbt Sentron und definiert die MEMS-Drucksensorindustrie neu

Houston (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4023341-1&h=2662550238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4023341-1%26h%3D236097834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmillar.com%252F%26a%3DMillar&a=Millar ,ein Anbieter von OEM-Lösungen und seit über 54 Jahren führend im Bereichmedizinischer Geräte mit Drucksensoren, gibt seine strategische Absicht bekannt,https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4023341-1&h=1173601869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4023341-1%26h%3D315407507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sentron.nl%252F%26a%3DSentron&a=Sentron zu übernehmen, einrenommiertes und voll integriertes Unternehmen zur Herstellung von Druck- undpH-Sensoren mit Hauptsitz in Leek, Niederlande, das derzeit zu Wellinq gehört.Diese geplante Übernahme würde einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklungbeider Unternehmen darstellen und beispiellose Möglichkeiten für Innovation undglobale Expansion bieten. Die geplante Übernahme von Sentron steht im Einklangmit Millars Engagement, das medizinische Verständnis zu fördern undwissenschaftliche Entdeckungen durch Drucksensortechnologie zu ermöglichen. Miteiner gemeinsamen Vision für herausragende Leistungen würde diese ÜbernahmeMillar in die Lage versetzen, die Landschaft der medizinischen Sensortechnologieneu zu definieren, den Fortschritt voranzutreiben und die Ergebnisse derGesundheitsversorgung weltweit zu verbessern."Wir freuen uns sehr, Sentron in der Millar-Familie willkommen zu heißen", sagteTim Daugherty, Präsident und CEO von Millar. "Mit über fünf JahrzehntenErfahrung steht Millar an der Spitze der Drucksensortechnologie. Diese Übernahmeist nicht nur ein strategischer Geschäftsschritt, sondern auch eintransformativer Sprung in eine Zukunft, in der Innovation keine Grenzen kennt.Die Technologien und Fertigungskapazitäten von Sentron ergänzen unsere eigenenperfekt und ermöglichen es uns, unseren Kunden weltweit ein noch breiteresSpektrum an Lösungen anzubieten."Die Absicht von Millar, Sentron zu übernehmen, stellt einen transformativenSchritt nach vorne für die MEMS-Drucksensortechnologie dar. DieserZusammenschluss würde Millars globale Präsenz vergrößern, dieProduktvertriebskapazitäten verbessern und Millar als eine zentrale Anlaufstellefür die Sensorentwicklung etablieren - von Rohkomponenten bis hin zu vollständigkommerzialisierten, sensorgestützten medizinischen Geräten. Diese strategischeÜbernahme, einschließlich der Entwicklung und Fertigung von Sensoren, wird dieFähigkeiten von Millar erheblich erweitern und es dem Unternehmen ermöglichen,sein Produktangebot um pH- und elektrische Leitfähigkeitssensoren zu erweitern.