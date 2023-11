Hamburg (ots) - Am Abend des 9. November wurde der nun bereits 6. MarkenSlam vor

Publikum im Hamburger Mindspace am Rödingsmarkt ausgetragen. In dem vom

Marketing Club Hamburg e.V. initiierten Startup-Wettbewerb zur Förderung junger

Marketing- und Businesskonzepte wurde auch in diesem Jahr, gemeinsam mit den

Kooperationspartnern WallDecaux und häppy, die beste Gründungsidee gesucht.



Von insgesamt über 20 Bewerbungen konnten die fünf Startups cycle.de,

Fangfrisch, HYLI, Inkster und Womatics im Auswahlverfahren der

Programm-Kommission des Marketing Clubs Hamburg überzeugen und sich für das

gestrige Finale qualifizieren.





In 10-Minuten-Pitches traten die fünf Finalisten gegeneinander an und stelltensich im Anschluss den Fragen der Experten-Kommission, bestehend aus Prof. Dr.Wolfgang Merkle (Professor für Marketing & Management, University of Europe forApplied Sciences, Präsident Marketing Club Hamburg e.V.), Anja Vrielink(Geschäftsleitung Marketing, BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG) undKristin Könke (Strategy and Innovation Director, Häppy GmbH).Im Anschluss wählte das Publikum durch eine direkte Onlineabstimmung vor Ort denGewinner des Abends. - Angesichts der herausragenden Qualität aller fünfPräsentationen keine leichte Entscheidung. Am Ende konnte sich das StartupWOMATICS aus Hamburg mit Gründerin Thea Broszio beim Publikums-Voting als Siegerdes 6. MarkenSlams durchsetzen.Peter Brawand, Moderator des Abends (Vorstand Programm Marketing Club Hamburge.V., Vize-Präsident Bundesverband Marketing Clubs e.V., Gründer & CEO derKommunikationsagentur häppy in Hamburg): "Was einmal als kleiner StartupWettbewerb begann, wächst sich mittlerweile zu einer echten Leistungsschau vonUnternehmergeist, Kreativität und Mut aus. Die Qualität der Einreichungen undspeziell der Finalisten wird von Jahr zu Jahr immer besser - und damit dieAufgabe des abstimmenden Fachpublikums nicht einfacher. Aber auch dieses Jahrhaben wir mit WOMATICS nach einem wirklich spannenden Kopf-an-Kopf Finale einensehr überzeugenden Sieger des MarkenSlams 2023 gekürt - herzlichen Glückwunschdazu!"WOMATICS erhielt für den Gewinn des MarkenSlams eine Kampagne im Wert von über100.000 EUR, bestehend aus einer aufmerksamkeitsstarken Mediaplatzierung vonWallDecaux und einer professionellen Motivkonzeption von häppy.An alle Finalisten wurde zudem eine kostenfreie Jahresmitgliedschaft imMarketing Club Hamburg e.V. vergeben.Stephan von Naguschewski (Leiter Verkaufsbüro Hamburg, WallDecaux): "Wirgratulieren WOMATICS herzlich zum Gewinn des MarkenSlams 2023! DieInnovationskraft Hamburgs als Wirtschaftsmetropole lebt von kreativenGründungsideen und vielfältigen Konzepten, wie sie durch die über 20Einreichenden repräsentiert wurden. Wir freuen uns, dass wir diese Kreativitätauch auf unseren Werbeflächen in Hamburg nun mit der Kampagne vonWOMATICSstadtweit sichtbar machen können."Im Anschluss an die Preisverleihung konnten die über 80 Gäste undPitch-Teilnehmer den Abend noch beim gemeinsamen Networking ausklingen lassen.Homepage(https://www.marketingclubhh.org/der-club/news/93-home/news/530-5-markenslam) .Über den Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machenHamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. AlsBerufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir dieMöglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einerattraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicherKontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deLinkedIn: https://de.linkedin.com/company/marketing-club-hamburg-e.v .Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hhPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: mailto:info@marketingclubhh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42965/5647298OTS: Marketing Club Hamburg e.V.