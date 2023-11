HydrogenPro Partner, DG Fuels, kündigt strategische Zusammenarbeit mit Air France-KLM an

OSLO, Norway, Nov. 13, 2023 /PRNewswire/ -- Der Kooperationspartner von HydrogenPro, DG Fuels, gab am Freitag, den 10. November, die strategische Zusammenarbeit mit Air France - KLM bekannt. Letztere hat eine Investition bei DG Fuels getätigt, "um den Abschluss der Entwicklungsarbeiten zu unterstützen, die für die endgültige Investitionsentscheidung erforderlich sind". Der Konzern hat 4,7 Millionen US-Dollar in den SAF-Hersteller (Sustainable Aviation Fuel) investiert.

Zusätzlich zu der Investition hat Air France-KLM «eine Option auf den Kauf von bis zu 25 Millionen Gallonen / 75.000 Tonnen SAF pro Jahr über einen mehrjährigen Zeitraum ab 2029 erworben. Diese Option ergänzt den langfristigen Abnahmevertrag, den Air France-KLM und DG Fuels im vergangenen Jahr angekündigt haben.

Im Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff kann der Einsatz von SAF die Emissionen um durchschnittlich 80 % senken und gilt als energieeffizienter, was den Fluggesellschaften neben den Umweltvorteilen auch betriebliche Vorteile bietet.

Im April dieses Jahres kündigte die Europäische Kommission einen Vorschlag für ReFuelEU Aviation an, der Folgendes umfasst:

1) Die Anbieter von Flugkraftstoffen müssen einen Mindestanteil an SAF an den Flughäfen in der EU bereitstellen, beginnend mit 2 % des gesamten Kraftstoffs bis 2025 und 70 % bis 2050. Die neue EU-Kerosinmischung muss auch einen Mindestanteil an modernsten und umweltfreundlichsten synthetischen Kraftstoffen enthalten, der im Laufe der Zeit zunimmt.

2) Luftfahrzeugbetreiber, die von EU-Flughäfen abfliegen, nur um den für den Flug erforderlichen Treibstoff zu tanken, um Emissionen im Zusammenhang mit zusätzlichem Gewicht oder CO2-Leckagen zu vermeiden, die durch Betankungspraktiken verursacht werden (absichtliches Mitführen von überschüssigem Treibstoff, um das Betanken mit SAF zu vermeiden);

3) Die Flughäfen müssen sicherstellen, dass ihre Betankungsinfrastruktur verfügbar und für die Verteilung von SAF geeignet ist.

"SAF ist ein wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie. Wir freuen uns, eine wesentliche Rolle mit der Bereitstellung unserer grünen Wasserstofftechnologie zu spielen, um den Luftfahrtsektor durch unsere Zusammenarbeit mit DG Fuels zu verändern", sagt Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro.

