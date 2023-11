BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die "große Normalisierung" der Lagerbestände in der Investitionsgüterbranche stehe wohl bevor, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Lagerbeständen und Umsätzen liege auf dem höchsten Niveau seit 25 Jahren. Gleichzeitig sei das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und Umsätzen im dritten Quartal in der Branche im Schnitt unter 1 gefallen. Für 2024 ist Sergievskiy also skeptisch für die Umsatzentwicklung. Knorr-Bremse habe ein vergleichsweise hohes Risiko./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2023 / 23:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 54,02EUR gehandelt.