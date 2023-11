FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Wochenbeginn in einem ruhigen Umfeld kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag gegen Montagmittag mit 129,75 Punkten in etwa auf dem Niveau von Freitag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 2,71 Prozent.

In der vergangenen Woche waren die Kapitalmarktzinsen tendenziell weiter gefallen. Ausschlaggebend sind rückläufige Zinserwartungen in den USA und dem Euroraum. "Zwar haben weder die Fed noch die EZB bisher offiziell das Ende des Zinszyklus ausgerufen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den vergangenen Wochen hätten die Geldpolitiker aber vermehrt eine abwartende Haltung eingenommen und immer wieder auf die Datenabhängigkeit ihrer Geldpolitik verwiesen.