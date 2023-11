PEKING, China, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Das 15. Singles Day Festival, allgemein bekannt als ,,Double 11", ist zu Ende gegangen. In diesem Jahr haben sich alle Plattformen strategisch auf ,,niedrige Preise" konzentriert, um den Verbrauchern die besten Angebote zu unterbreiten, was dem Kernprinzip von ,,Double 11" entspricht. Insbesondere die Alibaba Group hat sich die ,,niedrigsten Preise im gesamten Netzwerk" zum zentralen Ziel gesetzt und setzt einen ,,dynamischen Preisvergleich" ein, um den Verbrauchern ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Im zehnten Jahr in Folge hat Syntun als unabhängige Plattform die Verkaufsdaten für Double 11 überwacht und veröffentlicht, um der Öffentlichkeit eine unparteiische und objektive Sichtweise auf die Daten zu ermöglichen. Laut Syntun erreichte das GMV der großen E-Commerce-Plattformen (nur traditionelle E-Commerce-Plattformen und Livestreaming-E-Commerce-Plattformen) zwischen dem 31. Oktober um 20:00 Uhr und dem 11. November um 23:59 Uhr (JD.com startete am 23. Oktober um 20:00 Uhr) 1.138,6 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 2,08 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Um mehr über „Double 11" zu erfahren, klicken Sie bitte auf den Link: (PDF)

Als professioneller Anbieter von digitalen Einzelhandelsdaten hat Syntun eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die auf die Bedürfnisse des Einzelhandels abgestimmt sind und die Probleme in den Bereichen Produktion, Betrieb, Marketing und Management lösen und Marken dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.

