PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gestützt von starken Vorgaben der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag zugelegt. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,77 Prozent höher bei 4229,48 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,65 Prozent auf 7091,04 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,64 Prozent auf 7407,92 Punkte.

Die Anleger warten in dieser Woche gespannt auf wichtige Inflationsdaten aus den USA, der EU und Großbritannien. Sie könnten Klarheit darüber schaffen, in welche Richtung die Geldpolitik in diesen Regionen gehen wird, insbesondere nach den gemischten Signalen von Vertretern der US-Notenbank Fed in den vergangenen Tagen. Niedriger als erwartete Inflationsraten würden die Tatsache unterstreichen, dass die geldpolitische Straffung der Fed, der EZB und der BoE effizient funktioniert, sagte Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. So könnte dann ein Kurswechsel bevorstehen, der sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken würde.

Die Aktien von Novo Nordisk legten einen starken Wochenstart hin. Der Hersteller von Medikamenten gegen Diabetes und Fettleibigkeit hatte am Wochenende zusätzliche Studiendetails zur positiven Wirkung des Appetitzüglers Wegovy unter anderem bei der Vorbeugung von Herzinfarkten vorgelegt. Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit rund vier Wochen und notierten zuletzt noch 3,1 Prozent im Plus bei 712,70 dänischen Kronen. Damit waren sie Spitzenreiter im Stoxx-50-Index und nähern sich wieder ihrem Rekordhoch bei gut 742 Kronen von Mitte Oktober.

Die Aktien von Airbus verteuerten sich um 1,1 Prozent. Der Flugzeugbauer hat eigenen Angaben zufolge eine Vereinbarung mit Turkish Airlines über eine Bestellung von rund 350 Maschinen verschiedener Typen getroffen. Derzeit werde noch an einem entsprechenden Vertrag gearbeitet, der in den kommenden Tagen unterschriftsreif sein dürfte, hieß es./edh/stk