Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei Beta Systems Software ist am 17.01.2024.

Die Beta Systems Software AG steht kurz vor einem bedeutenden Geschäftsabschluss: Der Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der PROXESS Holding GmbH an die Easy Software AG für 14,9 Mio. Euro.

Verkauf von PROXESS Anteilen: Beta Systems Software AG passt Prognose an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer