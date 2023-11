Octopus Energy tritt mit erster Investition in den deutschen Offshore-Windmarkt ein (FOTO)

München (ots) -



- Octopus Energy beteiligt sich am Nordsee-Offshore-Windpark Butendiek

- Fünfte Investition in den deutschen Windmarkt in nur einem Jahr

- Bis 2030 sollen 1 Milliarde Euro in deutsche erneuerbare Energien investiert

werden



Octopus Energys Tochterfirma Octopus Energy Generation hat ihre erste

Investition im deutschen Offshore-Windsektor getätigt und baut damit ihre

Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland rasch aus.





Octopus hat einen Anteil von fünf Prozent an Butendiek erworben, einemOffshore-Windpark mit 80 Turbinen, der 32 Kilometer westlich der Insel Sylt inder Nordsee liegt. Der Windpark ist seit 2015 in Betrieb, hat eine Kapazität von288 MW und erzeugt sauberen Strom für 370.000 Haushalte.Der Deal ist der nächste Schritt in der globalen Offshore-Windstrategie vonOctopus und folgt auf die Entscheidung des Unternehmens, bis 2030 mehr als 1Milliarde Euro in grüne Energie und Infrastruktur in Deutschland zu investieren.Der globale Energie- und Technologiekonzern ist im vergangenen Jahr in dendeutschen Markt für erneuerbare Energien eingestiegen. Seitdem wurde in vierOnshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 100 MW investiert - genug Stromfür 100.000 Haushalte. Weitere Projekte sind bereits in Planung.Anfang dieses Jahres führte Octopus außerdem seinen weltweit ersten "FanClub"-Tarif in Deutschland ein. Kundinnen und Kunden, die in der Näheausgewählter Octopus-Windparks wohnen, sparen dann, wenn sie ihren Verbrauch inZeiten legen, wenn der Wind weht und die Turbinen antreibt.Octopus plant weltweit 20 Milliarden Dollar in Offshore-Windkraftanlagen zuinvestieren. Neben Deutschland hat das Unternehmen in Offshore-Windparks imVereinigten Königreich und in den Niederlanden sowie in die Entwicklung neuerOffshore-Windprojekte in Norwegen, Schweden und Südkorea investiert.Zoisa North-Bond, CEO von Octopus Energy Generation:"Die Aussichten für die Offshore-Windenergie sind weltweit unglaublichvielversprechend. Je mehr Projekte wir realisieren, desto schneller werden dieEnergiekosten sinken und unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgernbeenden. Deutschland ist ein weltweiter Vorreiter im Bereich derOffshore-Windkraft und auf dem besten Weg, der größte Offshore-Windmarkt Europaszu werden. Wir freuen uns, dass wir unsere erste Investition in diesem Sektorgetätigt haben und planen, das Land bei der Erreichung seines ehrgeizigen Zielszu unterstützen. Demnächst werden wir weitere Deals in einer Reihe vonerneuerbaren Technologien tätigen."