MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um Staatsgarantien für den kriselnden Energietechnikkonzern Siemens Energy sind die Einzelheiten offenbar geklärt. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des im Dax notierten Unternehmens verkündet werden, berichtet das "Handelsblatt" (HB) am Montag unter Berufung auf Finanz- und Verhandlungskreise. Auch Großaktionär Siemens solle indirekt mit einbezogen werden. Die Aktie von Siemens Energy gewann zwischenzeitlich rund sechs Prozent. Die ebenfalls im Dax notierte Siemens AG lag zuletzt nur noch leicht im Plus mit 0,2 Prozent.

Laut Finanzkreisen soll Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen, wie das Blatt berichtet. Die Banken, die an den Verhandlungen beteiligt waren, sollen demzufolge davon zwölf Milliarden Euro tragen. Hierfür wiederum gebe der Bund laut aktuellem Verhandlungsstand Rückgarantien in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. Für die bis zur Gesamtsumme verbliebenen drei Milliarden Euro sei ebenfalls eine Lösung gefunden worden.