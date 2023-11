Die schnell wachsende, cloudbasierte Feed- und Channel-Management-Lösung nutzen etwa 3.500 Onlineshops von Blue-Chip-Kunden in der DACH-Region, in Frankreich und in Spanien, darunter die Mehrheit der Top-25 E-Commerce-Händler in Deutschland. Die CP-Suite ermöglicht es, große Sortimente auf hunderten verschiedenen Vertriebskanälen (z.B. Marktplätzen, Produktsuchmaschinen, Social Media, Preissuchmaschinen, Affiliate Platformen etc.) optimal anzubinden, den Produktdatenfeed kontinuierlich zu verbessern und Performance-Strategien ideal auszusteuern. Mithilfe des Investments von Bregal soll das Produktportfolio nun weiter ausgebaut und in weitere Märkte expandiert werden.

Anfang November 2023 hatte BU mit der mehrheitlichen Übernahme der Billbee GmbH durch von BU beratene Fonds den Grundstein für die neue E-Commerce-Software-Gruppe gelegt. Billbee konzentriert sich mit seiner SaaS-Channel-Management-Lösung vor allem auf kleine und kleinste Händler und ist bislang vorwiegend in der DACH-Region tätig. Auf Basis der beiden, in ihren jeweiligen Feldern und Kundengruppen stark aufgestellten Anbieter Billbee und Channel Pilot Solutions soll die neue E-Commerce-Software-Gruppe in naher Zukunft um weitere Mitglieder wachsen und neues, synergetisches Wertschöpfungspotenzial in Sachen Go-to-Market heben.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Bregal einen finanzstarken und langfristig orientierten Investor gewinnen konnten. Die Investition von Bregal ermöglicht es uns, unsere Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und unseren Kunden ein noch besseres Produktportfolio zu bieten. Wir arbeiten unter anderem gerade an einem neuen Frontend, in das wir auch AI integrieren. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit und sehen in Bregal den idealen Partner, um unser Wachstum und unsere globale Präsenz voranzutreiben", so Ralf Priemer, CEO und Mitgründer von Channel Pilot Solutions, der auch nach der Transaktion weiterhin an Channel Pilot Solutions beteiligt bleibt.



"Wir sehen angesichts des immer weiter erstarkenden Onlinehandels großes Wachstumspotenzial für die Softwarelösungen der neuen Gruppe. Mit unserer Expertise beim Auf- und Ausbau von Marktführern sowie finanzieller Unterstützung werden wir den großen Tatendrang von Management und Beschäftigten entsprechend hinterlegen", sagt Norbert Heller, Director bei BU.



Über Bregal Unternehmerkapital



Bregal Unternehmerkapital (BU) ist ein führendes Beteiligungsunternehmen mit Büros in Zug, München und Mailand. Die von BU beratenen Fonds investieren als Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens in mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien, wobei sie eine Vielzahl von Branchen abdecken. Bei dem Bestreben, für Unternehmer und Familienunternehmen der Partner der Wahl zu sein, setzt BU gezielt auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit einem starken Management-Team und großem Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU verwalteten Fonds in diesem Rahmen über 2,8 Milliarden Euro in mehr als 100 Unternehmen investiert und so über 20.000 Mitarbeitende gefördert. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Unternehmern und Familien werden deren Unternehmen weiterentwickelt, internationalisiert und digitalisiert - damit im Sinne der nachfolgenden Generation nachhaltige Werte auf verantwortungsvoller Basis geschaffen werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.bregal.ch oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/) .

Über Channel Pilot



Die Channel Pilot Solutions GmbH ist ein führender E-Commerce-Anbieter aus Hamburg, gegründet im Jahr 2012. Mit dem Software-as-a-Service (SaaS) Tool Channel Pilot Pro bietet das Unternehmen Online-Shops, Agenturen und Brands aus den Bereichen B2C und B2B die Möglichkeit, Produktdaten ihrer Kunden automatisiert auf 32.500 Online-Vertriebsplattformen in 40 Ländern zu positionieren, zu analysieren und zu optimieren. Mit Channel Pilot Pro können Unternehmen ihre Produkte einfach auf Marktplätzen, auf Produktsuchmaschinen, auf Preisvergleichsportalen und auf Social Media Kanälen präsentieren und verkaufen. Mit Channel Pilot Pro können darüber hinaus Marktpreisveränderungen auf allen relevanten E-Commerce-Kanälen beobachtet und analysiert werden und auf Wunsch die Preise der eigenen Produkte dynamisch angepasst werden. Channel Pilot Pro ist bereits heute das meist genutzte Produktdatenmanagement-Tool im deutschsprachigen Raum und kann die Mehrheit der Top 25 E-Commerce-Unternehmen zu seinen Kunden zählen. Es wurde von den OMR Reviews in den vergangenen vier Quartalen hintereinander als das beste Tool seiner Kategorie ausgezeichnet.

