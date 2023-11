Das australische Seltene Erden- Entwicklungsunternehmen Ionic Rare Earths Ltd. (ASX: IXR, WKN: A2P18Q, FSE: 6UH, ISIN: AU0000081341) verfügt über ein aussichtsreiches Projekt in Uganda auf der Feasibility Stufe. Außerdem will man auch vom Refining- und Recycling-Geschäft mit Seltenen Erden profitieren.

Ionic Rare Earths entwickelt in Uganda das Seltenerdprojekt Makuutu, an dem man 60 % hält. Die JORC-konformen Ressourcen von insgesamt über 340.000 t TREO (Total Rare Earths Oxide) und gut 16.000 t Scandium befinden sich im Projekt verteilt in mehreren oberflächlichen Tonerdelagerstätten, die im Vergleich zu Gesteinsvorkommen einen kostengünstigeren Abbau und auch höheren Wert der Minenprodukte ermöglichen. Dabei stehen ionische Tonerde- Projekte speziell im Fokus, weil aus ihnen über 95% der Weltproduktion von schweren Seltenerdprodukten stammen.

Im Makuutu-Projekt liegt ein Basket von 15 Seltenen Erden vor (zzgl. Scandium). Die wertmäßig größten Anteile am Basket haben Neodymium, Praseodymium, Dysprosium, Terbium und Gadolinium. Für die wachsende Elektromobilität und für Windkraftanlagen haben davon die magnetischen leichten REE Neodymium und Praseodymium hohe Bedeutung und stehen im Fokus vieler Vorkommen, da sie für die hochleistungsfähigen Dauermagneten in Elektromotoren oder Offshore-Windrädern benötigt werden. Unter den magnetischen schweren REE sind die wirtschaftlich relevantesten Dysprosium und Terbium. Diese werden ebenfalls in Elektroautos oder Windkraftanlagen für die Hitzebeständigkeit der Dauermagnete eingesetzt. Das Projekt beinhaltet außerdem eine der größten Scandium-Ressourcen weltweit.

Für das zentral gelegene Deposit RL 1693 konnte im März 2023 eine definitive Feasibility Studie vorgelegt werden, die eine Scoping Studie vom April 2021 ablöste. Die DFS wird als Stufe 1 bezeichnet, da man davon ausgeht, auch in den weiteren Projektarealen eine wirtschaftliche Förderung nachweisen zu können.

In der DFS wurden Reserven von über 146.000 t TREO und knapp 5.200 t Scandium festgestellt. Das Basket an RE-Produkten in dem Teilgebiet besteht zu 71 % aus magnetischen und schweren REE. Das Entwicklungsprojekt wird damit unter den weltweit größten und fortgeschrittensten schweren Seltenerdlagerstätten in ionischem Adsorptions-Ton geführt. Die Minenlebensdauer der Stufe 1 beträgt 35 Jahre. Der ermittelte Net Present Value (NPV) bei einer Diskontierung mit 8% nach Steuern beläuft sich auf 278 Mio. USD (incl. Scandium-Produktion). Die erforderliche CAPEX vor der Produktion wurde mit rund 121 Mio. USD ausgewiesen.