Studie bestätigt beeindruckende Wirkung von Lumenato auf Hautstruktur und innere Schönheit

Hergestellt aus den goldenen Tomaten von Lycored setzt sich Lumenato aus farblosen Carotinoiden, wie Beta-Carotin, Zeta-Carotin, Phytoen und Phytofluen sowie gesunden Lipiden zusammen, die gemeinsam ein ideales Mikroumfeld zur Unterstützung der Hautstruktur schaffen. Diese Nährstoffe sind sorgfältig kalibriert, um die Hautbarrierefunktion von innen heraus zu verbessern. Als größte Pforte zwischen dem menschlichen Körper und der Umgebung ist eine gesunde Hautbarrierefunktion von entscheidender Bedeutung, um schädliche äußere Einflüsse wie Verschmutzung oder Bakterien fernzuhalten. Eine gesunde Hautbarriere verbessert außerdem die Feuchtigkeitsbindung und den transepidermalen Wasserverlust (TEWL), was wiederum das Erscheinungsbild und die Elastizität der Haut verbessert und eine schnellere Heilung von schädlichen Faktoren wie UV-Strahlung fördert.

BRANCHBURG, N.J., 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Eine kürzlich in Dermatologic Therapy veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Lumenato von Lycored nach 12 Wochen täglicher Einnahme schützende Eigenschaften ausweist, die Hautbarriere sowie den Zustand von Kollagen und Ceramid verbessern.

Um die Vorteile von Lumenato auf die Hautstruktur zu verstehen, wurden 59 gesunde Frauen zwischen 35 und 55 Jahren mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen (Kaukasierinnen, Lateinamerikanerinnen) und Hauttypen (II, III, IV) untersucht. Die Frauen hatten zu Beginn einen TEWL-Wert von ≥12G/M2/Hr und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, um entweder Lumenato-Weichgelkapseln (insgesamt 10 mg Carotinoide) oder Placebo-Weichgelkapseln (reines Glycerin) 12 täglich einzunehmen.

Nach drei Monaten zeigten die Ergebnisse signifikante Verbesserungen gegenüber dem Placebo hinsichtlich der Stärke der Hautbarriere, Festigkeit und Elastizität. Durch die Einnahme von Lumenato gab es bei den Teilnehmerinnen eine Reduzierung des TEWL um 10,4 %, während die Stärke der Hautbarriere um 59,9 % verbessert wurde, was eine widerstandsfähigere, geschmeidigerer und stärker strahlender Haut führte. Die Hautfestigkeit und Elastizität verbesserte sich ebenfalls um 9,34 % bzw. 11,6 %, was sich in einer Verringerung von feinen Linien, Falten und erschlaffter Haut zeigt.

Diese Ergebnisse unterstreichen die positiven Auswirkungen von Lumenato auf die Hautstruktur, wie sie bereits in zwei früheren Studien festgestellt wurden, die ähnliche Verbesserungen bei der Hautelastizität, Festigkeit, Helligkeit, Falten und mehr zeigten.1 Elizabeth Tarshish, PhD, Leiterin für Ansprüche und klinische Angelegenheiten bei Lycored erklärt: „Die Vorteile von Lumenato beginnen im Inneren und arbeiten sich bis zur Hautoberfläche. Es verbessert nicht nur die internen Systeme wie den Schutz von Kollagen- und Ceramiden, sondern wirkt sich auch nach außen auf die Hautbarriere, aus, um die Haut zum Strahlen und Leuchten zu bringen. Da die Mehrheit der Bevölkerung im Winter oder Sommer mit Störungen der Hautbarriere zu kämpfen hat, freuen wir uns, zu erfahren, dass diese einzigartige Carotinoid-Rezeptur vielversprechend ist, um die Gesundheit zu unterstützen und die Schönheit von innen heraus nach nur drei Monaten zu verbessern".

Die vollständige Studie finden Sie unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/srt.13504

Über Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen an vorderster Front, das die Schönheit von innen entdeckt, indem es die Geschenke der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sinnliche Reise zu liefern, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter natürlicher Carotinoide für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

Julio Tarshish et al. 2021

