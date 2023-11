Der Versicherungskonzern Talanx konnte endgültigen Zahlen zufolge seinen Versicherungsumsatz in den ersten drei Quartalen um 8 Prozent auf 32,3 Mrd. Euro steigern. Das Konzernergebnis legte um 38 Prozent auf rund 1,3 Mrd. Euro zu. Die erst im Oktober angehobene Gewinnprognose von mehr als 1,5 Mrd. Euro bestätigte der Vorstand in einer kurzen Mitteilung.

Technisch spielt das Wertpapier noch in der Oberliga mit, bewegt sich aber seit Mitte September in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 57,35 und in der Spitze 61,35 Euro seitwärts. Nach dem heftigen Rücksetzer aus Anfang September fehlt aus technischer Sicht zur Komplettierung einer 123-Konsolidierung aber noch ein frisches Verlaufstief in der zweiten Jahreshälfte. Bislang allerdings sind nahezu alle Aufwärtstverläufe noch intakt.