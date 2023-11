Einzigartige Marketingkampagne zur Steigerung des Interesses an dem neuesten Teil der Spielreihe, einschließlich „Creator Squad“ in „The Lobby“

Los Angeles und Toronto (13. November 2023) / IRW-Press / Der renommierte Publisher von Videospielen Activision (NASDAQ: ATVI) und die preisgekrönte Medienagentur QYOU USA, eine Sparte von QYOU Media (TSXV: QYOU OTCQB: QYOUF), haben eine einzigartige, von Content Creators getriebene Kampagne für den neuesten Teil der legendären Call of DutyⓇ-Spielreihe, Modern Warfare III, gestartet, das am 10. November 2023 im Handel erschien. Die Marketingkampagne zeigt fünf führende, plattformübergreifende Creators, die mit der Verschmelzung von digitalem Marketing, Online-Inhalten und „IRL“-Produktion einen neuen Standard in der Zusammenarbeit mit Influencern setzen.

Im Rahmen der diesjährigen Kampagne zeichnete QYOU für das Casting einer erstklassigen, zeitgemäßen und kulturell relevanten „Creator Squad“ verantwortlich, die an der gestreamten Präsentationsveranstaltung Call of Duty: NEXT teilnehmen und als Hintergrundschauspieler für den hochproduzierten Live-Action-Trailer „The Lobby“ mitwirken sollten. QYOU fügte fünf Creators zum Casting-Mix hinzu: SpencerX (55 Mio. Follower), Michelle Munchie (8,6 Mio.), Trevor Bell (5,4 Mio.), ZHC (15,5 Mio.) und Jamad Fiin (2,1 Mio.), die die Zuschauer im Laufe des Videos überraschten.

Jeder Creator brachte seine einzigartigen Talente in „Call of Duty: NEXT“ ein, um die Fans für die bevorstehende Multiplayer-Betaversion von „Call of Duty: Modern Warfare III“ zu begeistern, während er oder sie zwei Tage lang als Hintergrund für das Set fungierte. Aufgrund der Seriosität und der Präsenz von SpencerX am Set wurde sein Status auf jenen der teilnehmenden traditionellen Prominenten gehoben.

In „Call of Duty“ ist die Lobby der Sammelpunkt für die Spieler, bevor sie das eigentliche Spiel spielen, und darüber hinaus jener Ort, an dem alle Gamer aus allen Verhältnissen und Lebensbereichen als Community zusammenkommen, und den Spaß beginnen lassen.

Im Film mit dem treffenden Titel findet ein junger Gamer seinen Weg in eine Call of Duty-Lobby, die zum Leben erwacht ist und in der zahlreiche Charaktere darauf warten, ein Spiel zu beginnen. Im Film spielen Prominente, Sportler und Musiker mit, die Fans der Spielreihe sind, sowie die beliebten Call of Duty-Spielcharaktere Ghost, Gaz, Makarov, Valeria und Graves.