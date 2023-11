Technisch steckt der Wert seit 2015 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 12,64 und 46,82 Euro fest. Hierbei verdichten sich seit 2019 jedoch die Hinweise auf einen größeren Trendwechsel in Form einer inversen und multiplen SKS-Formation. Doch bis zur Nackenlinie ist noch viel Raum nach oben, diese gilt es für eine erfolgreiche Trendwende unbedingt zu überwinden.

Im Seitwärtsblues

Auch wenn Bilfinger von den kurzzeitigen Impulsen profitieren kann, muss aus technischer Sicht ein Kurssprung mindestens über 41,00 Euro gelingen, damit die inverse SKS-Formation Gültigkeit erhält und im Anschluss Aufwärtspotenzial an 46,82 und darüber 51,10 Euro freisetzt. Langfristig könnte es sogar zurück in den Bereich von rund 60,00 Euro gehen. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis zum EMA 200 (Woche) bei 31,30 Euro wäre dagegen als neutral zu bewerten. In größere Schwierigkeiten dürfte Bilfinger erst unterhalb von 24,66 Euro geraten, dies wäre nämlich mit potenziellen Abschlägen auf 19,77 Euro und einer Negierung der SKS-Formation verbunden.

Billiger SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: