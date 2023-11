Der DAX schloss am Freitag mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 15.234 Punkten, beeinflusst durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell über mögliche Zinserhöhungen. Trotzdem bleibt der DAX charttechnisch über dem Abwärtstrend seit September, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Historisch gesehen hat der November oft eine positive Entwicklung für den DAX gezeigt. Unterstützung könnte auch von der Wall Street kommen, wo Anleger trotz Zinsängsten aufgrund einer starken Berichtssaison wieder auf Aktien setzen. Der Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten am Freitag zu. Moody's gesenkter Ausblick für das US-Kreditrating steht im Fokus, doch Portfoliomanager Thomas Altmann erwartet weder einen Kauf- noch einen Verkaufsrausch bei US-Staatsanleihen. Die morgige US-Inflationsrate könnte für Bewegung sorgen. Sollte die Jahresrate deutlich sinken, könnte sich die Zinsdiskussion auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung verlagern.