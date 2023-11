US-Anleihen starten mit leichten Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,07 Prozent auf 107,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg leicht auf 4,66 Prozent.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf dem Programm. Die Blicke der Marktteilnehmer richten sich vielmehr auf Dienstag, wenn die Regierung neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat. Zusätzliche Straffungen sind aber nicht ausgeschlossen, wie hochrangige Notenbanker immer wieder betonen.

An den Anleihemärkten beruhigte sich die Situation zuletzt etwas, nachdem die Kapitalmarktzinsen monatelange im Trend gestiegen waren. In der vergangenen Woche hatten Konjunktursorgen zu einer Stabilisierung an den Zinsmärkten beigetragen. Derzeit werden keine weiteren Zinsanhebungen durch die Fed erwartet. Vielmehr setzen Anleger bereits auf erste Reduzierungen im kommenden Jahr, weil dann eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung erwartet wird./bgf/jsl/mis