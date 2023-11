Feed- und Multichannel-Management-Unternehmen Channel Pilot Solutions wird Teil von Bregal Unternehmerkapitals neuer E-Commerce-Softwaregruppe

Hamburg (ots) - Von Bregal Unternehmerkapital (BU) beratene Fonds übernehmen die

Mehrheit an der Hamburger Channel Pilot Solutions GmbH (Channel Pilot Solutions)

- sie wird Teil der kürzlich neu geformten E-Commerce-Software-Gruppe im

Portfolio von BU und ergänzt diese um ein führendes Tool für

Produktdatenoptimierung und Marktplatzanbindungen.



Die 2012 gegründete Channel Pilot Solutions GmbH aus Hamburg stellt mit ihrem

Tool Channel Pilot Pro Unternehmen eine Cloud-Plattform zur Verfügung, um ihre

Produktpräsenz und -verfügbarkeit auf verschiedenen Online-Vertriebskanälen zu

optimieren sowie Preise dynamisch anzupassen.





Die schnell wachsende, cloudbasierte Feed- und Channel-Management-Lösung nutzenetwa 3.500 Onlineshops von Blue-Chip-Kunden in der DACH-Region, in Frankreichund in Spanien, darunter die Mehrheit der Top-25 E-Commerce-Händler inDeutschland. Die CP-Suite ermöglicht es, große Sortimente auf hundertenverschiedenen Vertriebskanälen (z.B. Marktplätzen, Produktsuchmaschinen, SocialMedia, Preissuchmaschinen, Affiliate Platformen etc.) optimal anzubinden, denProduktdatenfeed kontinuierlich zu verbessern und Performance-Strategien idealauszusteuern. Mithilfe des Investments von Bregal soll das Produktportfolio nunweiter ausgebaut und in weitere Märkte expandiert werden.Anfang November 2023 hatte BU mit der mehrheitlichen Übernahme der Billbee GmbHdurch von BU beratene Fonds den Grundstein für die neueE-Commerce-Software-Gruppe gelegt. Billbee konzentriert sich mit seinerSaaS-Channel-Management-Lösung vor allem auf kleine und kleinste Händler und istbislang vorwiegend in der DACH-Region tätig. Auf Basis der beiden, in ihrenjeweiligen Feldern und Kundengruppen stark aufgestellten Anbieter Billbee undChannel Pilot Solutions soll die neue E-Commerce-Software-Gruppe in naherZukunft um weitere Mitglieder wachsen und neues, synergetischesWertschöpfungspotenzial in Sachen Go-to-Market heben."Ich freue mich sehr, dass wir mit Bregal einen finanzstarken und langfristigorientierten Investor gewinnen konnten. Die Investition von Bregal ermöglicht esuns, unsere Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und unseren Kunden ein nochbesseres Produktportfolio zu bieten. Wir arbeiten unter anderem gerade an einemneuen Frontend, in das wir auch AI integrieren. Wir sind begeistert von derZusammenarbeit und sehen in Bregal den idealen Partner, um unser Wachstum undunsere globale Präsenz voranzutreiben", so Ralf Priemer, CEO und Mitgründer vonChannel Pilot Solutions, der auch nach der Transaktion weiterhin an ChannelPilot Solutions beteiligt bleibt.