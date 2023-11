LIFE FITNESS KÜNDIGT SYMBIO AN, EINE EINZIGARTIGE PREMIUM-CARDIO-LINIE, DIE DAS FITNESSERLEBNIS NEU DEFINIERT

Jedes Gerät der Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit unserem Team von Ingenieurinnen und Ingenieuren für Biomechanik sorgfältig entwickelt, um jeder Kategorie eine neue Note zu verleihen. Symbio baut auf unserer Tradition auf, den Körper zu studieren und Geräte zu entwickeln, die sich für jeden Körper und jedes Trainingsniveau natürlich anfühlen, und liefert neue, innovative Technologien, die den Komfort erhöhen, die Trainingsleistung verbessern und das Training vielseitiger machen. Diese Funktionen werden mit ansprechenden Inhalten und Analysen kombiniert, um ein reichhaltiges, multisensorisches Erlebnis zu schaffen.

„Symbio definiert Fitness neu, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Es ermöglicht den Trainierenden, auf eine noch nie dagewesene Art und Weise in Harmonie mit den Geräten zu arbeiten", sagt Dan Wille, Chief Product Officer von Life Fitness. „Diese Kollektion schafft eine einzigartige Verbindung zwischen Trainierendem und Gerät durch ergonomisches Design, hochentwickeltes, reaktionsschnelles Feedback, Biomechanik der nächsten Generation und ein intensives Trainingserlebnis. Sie ist ein wahrer Vertreter von Körper und Maschine, die sich gemeinsam bewegen. Und sie ist bereit, das Cardio-Erlebnis zu revolutionieren."

Das schöne, zweckmäßige Design von Symbio ist auf den schnell wachsenden und sich schnell verändernden Fitness- und Cardiomarkt ausgerichtet, einen Markt, der sich zunehmend durch außergewöhnliche Erfahrungen auszeichnet. Der Markt für Fitnessgeräte wurde im Jahr 2022 auf 16,04 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich von 2023 bis 20301 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % zunehmen.

„Wenn ich mit unseren Kundinnen und Kunden spreche, stellen sie fest, dass ihre Trainierenden ansprechende Cardio-Erlebnisse suchen, die über das traditionelle Training hinausgehen", sagt Jim Pisani, CEO von Life Fitness. „Symbio baut auf dem 55-jährigen Erbe von Life Fitness auf, Fitness durch Technologie und umfassende Forschung voranzutreiben, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das Gesicht von Fitness für eine neue Ära zu formen."

Symbio wird im Jahr 2024 zum Verkauf stehen. Weitere Informationen über Symbio finden Sie unter https://go.lifefitness.com/symbio.

Informationen zu Life Fitness

Life Fitness ist der vertrauenswürdige strategische Partner unserer Kundschaft, der ihre Geschäfte rund um den Globus vorantreibt und die anerkanntesten, leistungsstärksten und innovativsten Geräte und Technologien für Fitnessbegeisterte bereitstellt, wo und wann immer sie zum Training inspiriert werden. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Kraft- und Herz-Kreislauf-Geräte unter den bekannten Marken Life Fitness, Hammer Strength und ICG. Die Geräte werden an über 250.000 Fitnesseinrichtungen in mehr als 160 Ländern geliefert. Life Fitness hat seinen Hauptsitz außerhalb von Chicago, in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Life Fitness finden Sie auf www.lifefitness.com.

