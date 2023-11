Ströer schiebt ruhige Kugel

Kurzzeitig könnte die Ströer-Aktie den massiven Kurssprung aus letzter Woche zur Unterseite auskonsolidieren, Ziele wären um 47,72 und darunter um 46,00 Euro zu suchen. Spätestens an diesen Kursmarken sollte die Aktie wieder zur Oberseite anspringen und den EMA 200 bei aktuell 53,50 Euro (fallend) attackieren. Aus technischer Sicht ist aber ein weiterer Anstieg des Papiers bis an den laufenden Abwärtstrend um 58,55 Euro notwendig, um eine harmonische 123-Erholung zu implementieren. Bricht dagegen das Augusttief von 41,08 Euro als Unterstützung weg, kämen unweigerlich Verluste auf die Jahrestiefs aus 2022 bei 34,44 Euro auf Anleger zu.

Fazit:

Aktuelle Handelsansätze in der Ströer-Aktie ergeben sich auf rein spekulativer Basis, grob umschriebene Ziele lassen sich aus der aktuellen Kursentwicklung seit Oktober letzten Jahres am EMA 200 bei 53,50 Euro ableiten, darüber bis an den laufenden Abwärtstrend um 58,55 Euro. Wer sich ebenfalls den bullischen Händlern anschließen möchte, könnte dies beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB9HU5 ausgestattet mit einem Knockout von 41,87 Euro tun. Mittel- bis langfristig orientierte Anleger müssten dagegen erst einen Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend abwarten. Vom gegenwärtigen Niveau aus bis zum aktuellen Abwärtstrend würde eine Renditechance von 100 Prozent entstehen. Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,69 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Konsolidierungstiefs orientieren müssen.