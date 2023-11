(2. Absatz, 2. Satz: 6 Milliarden allein für Pflege. Neuer 3. Satz mit Gesamtsumme mehr als 9 Milliarden Euro. Damit wird klargestellt, dass die 3,2 Milliarden Euro Energiehilfen nicht in den 6 Milliarden Euro enthalten sind und dieser Betrag nur für die Pflege vorgesehen ist.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält ein großes Krankenhaussterben trotz Kostensteigerungen und etlicher Insolvenzfälle in Deutschland für unwahrscheinlich. "Ich glaube nicht, dass 2024 das Jahr des Krankenhaussterbens sein wird. Das halte ich für ausgeschlossen", sagte Lauterbach am Montag, der online zum Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf zugeschaltet war. Die Zahl der Krankenhäuser, die als Standorte ausscheiden werden, wird nach seiner Einschätzung überschaubar sein.