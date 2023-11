Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Während die Digitalisierung für Selbstständige grundsätzlichimmense Chancen zur Optimierung und Skalierung birgt, sind gerade angehendeUnternehmer in der technischen Umsetzung äußerst unerfahren und dementsprechendunsicher. An diesem Punkt setzt CopeCart an: Die Verkaufsplattform bietetumfassende, automatisierte Lösungen für reibungslose Zahlungsprozesse undeffiziente Vertriebsstrategien. Wie aber lässt sich auf dieser Grundlage einerfolgreiches Online-Unternehmen starten?Zeitfressende Bürokratie, Verzögerungen beim Rechnungsversand und zusätzlicherÄrger bei ausbleibenden Zahlungen: Probleme, mit denen wohl alle Unternehmerirgendwann zu kämpfen haben - meist schon zu Beginn ihrer Selbstständigkeit.Zwar ist ihnen mehrheitlich bewusst, dass sie derartige Hindernisse mithilfedigitaler Maßnahmen überwinden könnten, größtenteils fehlt es ihnen jedoch aneiner passenden Lösung und am nötigen Know-how hierfür. "Schaffen angehendeOnline-Unternehmer nicht von Anfang an grundlegende Automatismen für derartigeAngelegenheiten, verschleppen sie nicht nur ihr Wachstum: Im schlimmsten Fallfinden sie sich dadurch schnell vor einem Berg verschiedenster Schwierigkeitenwieder, dem sie nicht mehr Herr werden", mahnt Dr. Michael Kloep, Global CEO vonCopeCart."Wir haben den Bedarf schon früh erkannt und digitale Lösungen sowieentsprechende Bildungsangebote dafür entwickelt, die wir im Laufe der Jahrestetig ausgebaut haben. Heute können Online-Unternehmer mit unserer Hilfe ihrgesamtes Geschäft vereinfachen und dabei etwa ihren Rechnungsversand komplettautomatisieren oder die Bezahlung ihrer Rechnungen digital überwachen", fügt erhinzu. Doch damit nicht genug: Durch die verkaufsfördernden Check-outs derVerkaufsplattform lässt sich auch die Zahl der tatsächlichen Verkaufsabschlüsseund somit der Umsatz maximieren. Wie das in der Praxis Schritt für Schrittgelingt, erfahren Sie hier.1. Erstellung des eigenen CopeCart-KontosEin Konto bei CopeCart ermöglicht den effizienten Verkauf von Produkten oderDienstleistungen im Internet: Dabei bietet die Plattform unterschiedlicheFunktionen - darunter die Nutzung unterschiedlicher Marketing-Tools und dieMöglichkeit, Zahlungen bequem zu organisieren. Da die Kontoeinrichtungvollkommen kostenfrei ist, kann diese bereits vor der eigentlichen Produkt- oderDienstleistungsauswahl vorgenommen werden, was den Einstieg zusätzlicherleichtert.2. Auswahl des Produkts oder der Dienstleistung mithilfe einer Marktanalyse