Eine Reise in die "Porzellanhauptstadt" der Welt

Kürzlich besuchten der amerikanische Linguist Joshua Dominick und sein chinesischer Freund Gao Shang Jingdezhen und entdeckten, dass Jingdezhen-Porzellan bereits in der Tang- und Song-Dynastie in der ganzen Welt verkauft wurde und sehr beliebt war.

JINGDEZHEN, China, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Mehr als 100.000 Stück "im Meer versunkenen Porzellans", die in alten Schiffswracks im Südchinesischen Meer gefunden wurden, sind geheimnisvoll und voller historischem Charme. Woher stammen diese Porzellanstücke? Und wohin wurden sie verschifft? Mit diesen Fragen machten sich Joshua Dominick, ein amerikanischer Experte, und Gao Shang, ein fremdsprachiger Reporter der Nachrichtenagentur Xinhua, auf den Weg, um Jingdezhen zu erkunden und nach Geschichten über Porzellan im antiken und modernen chinesischen und ausländischen Kulturaustausch zu suchen, laut Information Office of Jiangxi Provincial People's Government.

Joshua Dominick fand arabische Schriftzeichen auf einem alten Porzellanstück. Und die "Su Ma Li Qing", eine Kobaltglasur für weißes und blaues Porzellan, gilt als aus dem Nahen Osten stammend. Dies bestätigt, dass sich die Jingdezhen-Keramik durch den Austausch mit dem Ausland über die alte Seidenstraße entwickelt hat. "Integration und Innovation" ist die Tradition und der Geist der Porzellanhauptstadt des Jahrtausends.

Dilan, eine internationale Studentin aus der Türkei, die Keramik studiert, traf Joshua Dominick und Gao Shang in der Taoxichuan Ceramic Art Avenue in Jingdezhen. Sie war von dem "jungen Stil" und der "Internationalisierung" hier wirklich begeistert.

Jingdezhen innoviert und blüht mit Porzellan auf. Die Geschichte der Innovation geht in dieser Stadt weiter. Jedes Jahr kommen hier Künstler aus über 50 Ländern und Regionen zusammen. "Jing Piao (Migranten aus anderen inländischen Städten in Jingdezhen)" und "Yang Jing Piao (Migranten aus anderen Ländern und Regionen in Jingdezhen)" kamen, um Unternehmen zu gründen, sich von dieser Stadt mit ihren Öfen und ihrem Feuer inspirieren zu lassen, Ideen auszutauschen und ihren Geist vor Gedankenkollisionen zu öffnen.

