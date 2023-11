Oilinvest und QUANTRON beschleunigen den Einsatz von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen und erweitern das wasserstoffbasierte Ökosystem

GERSTHOFEN, Deutschland und DEN HAAG, Niederlande, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Oilinvest und die Quantron AG haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um eine auf Wasserstoff basierende Tankstelleninfrastruktur für die Versorgung von Brennstoffzellen-elektrischen schweren Lastwagen (FCEV) aufzubauen. Aus der Partnerschaft ist ein Joint Venture namens HEMTRON mit Standort in Hamburg entstanden, um die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in Europa zu beschleunigen.

Die Oilinvest-Tochtergesellschaften betreiben rund 2.450 Tankstellen unter der Marke Tamoil in Europa, darunter Italien, die Niederlande, Spanien und die Schweiz, und mit ihrer Marke HEM Tankstellen in Deutschland. Zusammen mit Standorten von Dritten und neu gegründeten ("greenfield") Standorten, schafft dieses umfangreiche Netz eine Grundlage für die Verbreitung von emissionsfreien Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Beginnend in Deutschland übernimmt HEMTRON die Aufgabe, das stetige Wachstum und die Versorgung mit Wasserstofftankstellen an kundenorientierten Standorten in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten wie Logistikzentren und Autobahnen sicherzustellen.

„Durch diese strategische Partnerschaft mit QUANTRON wollen wir unseren Kunden eine wirtschaftlich tragfähige Lösung anbieten und die Kohlendioxidemissionen mit grünem Wasserstoff als Alternative zu Diesel für den kommerziellen Straßenverkehr reduzieren", sagte Ahmed Elkerrami, Chief Executive Officer der Oilinvest Group. Er fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, unsere Initiativen zu bündeln, die eine Zunahme von Projekten mit nicht-fossilen Brennstoffen sicherstellen. Diese Partnerschaft wird unsere Strategie unterstützen, bis 2050 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden, und wir freuen uns darauf, weitere Partner in die Hydrogen Fuelling Alliance aufzunehmen."

Michael Perschke, CEO der Quantron AG, sagte zu QUANTRONs Wasserstoff-Offensive: „Grüner Wasserstoff wird ein wichtiger Energieträger der Zukunft sein, um die Dekarbonisierung insbesondere im Schwerlastverkehr zu beschleunigen. Mithilfe der Kraftstoffkompetenz und des Tankstellennetzes von Oilinvest schaffen wir für unsere Kunden eine Grundlage für den Umstieg von Diesel auf emissionsfreie FCEV-Fahrzeuge. Aufgrund unseres derzeitigen Vorsprungs bei Reichweite und Leistung im 44-Tonnen-Segment sowie unseres QLI FCEV, der bereits ausgeliefert wird, wollen wir nun auch bei der H2-Betankungsinfrastruktur für leichte und schwere Lastkraftwagen eine Vorreiterrolle übernehmen. Das H2-Joint-Venture HEMTRON ist auch ein integraler Bestandteil unseres Quantron-as-a-Service-Angebots. Wir können uns vorstellen, gemeinsam mit unseren Partnern, wie z. B. den OEMs für schwere Nutzfahrzeuge, den Wasserstoffherstellern und anderen Interessengruppen, die IONITY der H2-Betankung zu werden Unser Projekt ist als offene Plattform angelegt und wir laden andere LKW-OEMs, Energieunternehmen und auch andere Öl- und HRS-Netzwerkpartner ein, sich der offenen H2-Roaming-Allianz anzuschließen."