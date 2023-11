In der ersten halben Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,15 Prozent auf 34 230,77 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,42 Prozent auf 4396,58 Punkte bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Freitag noch stärker als die beiden anderen Indizes angezogen hatte, verlor 0,59 Prozent auf 15 437,33 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich nach dem jüngsten Kurssprung am Montag erst einmal zurückgehalten. Vor heimischen Inflationsdaten am Dienstag, die als wichtiger Faktor für die US-Geldpolitik gelten,wollte sich offenbar niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem drückte die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst ihr Top-Bonität aberkennen könnte, etwas auf die Stimmung. Dazu stehen Ende der Woche Gespräche zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft im immer noch nicht beigelegten Haushaltsstreit an.

