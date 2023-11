FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am sich Montag insgesamt wenig bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0683 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0670 (Freitag: 1,0683) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9372 (0,9360) Euro.

Zu Beginn der Woche standen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Kursausschläge hielten sich daher in Grenzen. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bekräftigte am Vormittag die Haltung des geldpolitischen Rats, wonach die Inflation im Währungsraum trotz jüngster Rückgänge zu hoch sei. "Wir werden daher dafür sorgen, dass unsere Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgesetzt werden."