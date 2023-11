Oprah Winfrey für die "Pet Penny Challenge" für Haustiere nominiert; Video auf dem New Yorker Times Square, in dem Kinder verschiedener Kulturen gemeinsam "Oprah" rufen

New York (ots/PRNewswire) - In der Folge Kampagnen für Rechtsreformen im

Zusammenhang mit Haustieren erwartet



Die Kinder hielten Hunde und Katzen im Arm und appellierten an Oprah Winfrey:

"Oprah, bitte mach mit".



Das Video mit der Nachricht der Kinder an Oprah Winfrey tauchte am 11. November

auf dem New Yorker Times Square auf und ist zu einer Sensation geworden. Die

Kinder baten darum, dass Oprah Winfreys Hund der exklusiven App des

Social-Networking-Service (SNS) XOOX beitrete, die am 11. November gestartet

wurde und auf Challenges für Short-Form-Content basiert.