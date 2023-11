Trickster Das Rennen um Platz 1 zu Weihnachten ist kein Witz

London (ots/PRNewswire) - Trickster , der österreichische Sänger und Unternehmer

aus Linz, veröffentlicht am 17. November 2023 auf Trickster Recordings über

Absolute seinen aufgepeppten und swingenden Mix aus Weihnachtsklassikern 'Silent

Night vs Santa Claus Is Coming To Town' . Nostalgie und festliche Wärme ist der

Weihnachtscocktail, den du dieses Jahr brauchst: Halte den Eierlikör bereit.

Trickster bringt Freude in jedermanns Haus!



Gefilmt in den legendären Pinewood Studios , der Heimat von James Bond, ist das

Video für die Single im Vintage-Glamour der 1940er-Jahre gehalten, während

einige der weltbesten Tänzer die atemberaubende festliche Energie einer New

Orleans-Weihnachtsfeier nachbilden. Erstellt von einer Crew, die an Herr der

Ringe, Mission Impossible, Independence Day und mehr gearbeitet hat, wird dieser

Weihnachtsblockbuster rechtzeitig Teil eines vollständigen Weihnachtsfilms sein.

Der Weihnachtssong von Trickster wird der beste Soundtrack für das

Weihnachtsfest sein.