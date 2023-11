Supermicro erweitert KI-Lösungen mit den kommenden Plattformen NVIDIA HGX H200 und MGX Grace Hopper mit HBM3e-Speicher

Seite 2 ► Seite 1 von 4

San Jose (Kalifornien) und Denver (Colorado) (ots/PRNewswire) - Supermicroerweitert 8-GPU-, 4-GPU- und MGX-Produktlinien mit Unterstützung für den NVIDIAHGX H200 und Grace Hopper Superchip für LLM-Anwendungen mit schnellerem undgrößerem HBM3e-Speicher - Neuer innovativer flüssigkeitsgekühlter 4U-Server vonSupermicro mit NVIDIA HGX 8-GPUs verdoppelt die Rechendichte pro Rack, erreichtbis zu 80 kW / Rack und reduziert die GesamtbetriebskostenSupercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , einAnbieter umfassender IT-Lösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitertseine KI-Reichweite mit der Unterstützung für den neuen NVIDIA HGX H200 mit H200Tensor Core GPUs. Die branchenführenden KI-Plattformen von Supermicro, zu denenauch die 8U und 4U Universal GPU-Systeme zählen, sind sofort bereit für dieIntegration von HGX H200 8-GPU und 4-GPU. Im Vergleich zur NVIDIA H100 TensorCore GPU verfügen sie über eine fast doppelt so hohe Kapazität und eine 1,4-fachhöhere Bandbreite des HBM3e-Speichers. Darüber hinaus unterstützt das breitePortfolio von Supermicro NVIDIA MGXTM -Systemen den kommenden NVIDIA GraceHopper Superchip mit HBM3e-Speicher. Mit beispielloser Leistung, Skalierbarkeitund Zuverlässigkeit beschleunigen die rackbasierten KI-Lösungen von Supermicrodie Leistung des rechenintensiven Trainings generativer KIs und großerSprachmodelle (Large Language Models, LLM) sowie HPC-Anwendungen und erfüllengleichzeitig die wachsenden Anforderungen immer größerer Modelle. Mit Hilfe derBausteinarchitektur kann Supermicro neue Technologien zügig auf den Marktbringen und seine Kunden schneller produktiv machen.Supermicro stellt außerdem mit NVIDIA HGX H100 8-GPUs-Systemen in einemflüssigkeitsgekühlten 4U-System den Server mit der höchsten Dichte in derBranche vor, wobei die neueste Flüssigkeitskühlungslösung von Supermicro zumEinsatz kommt. Der kompakteste Hochleistungs-GPU-Server der Branche ermöglichtes Betreibern von Rechenzentren, Platzbedarf und Energiekosten zu senken undbietet gleichzeitig die leistungsstärkste KI-Trainingskapazität, die in einemeinzigen Rack verfügbar ist. Durch den Einsatz modernsterFlüssigkeitskühlungslösungen in GPU-Systemen der höchsten Dichte könnenUnternehmen ihre Gesamtbetriebskosten senken."Supermicro arbeitet mit NVIDIA zusammen, um die fortschrittlichsten Systeme fürKI-Training und HPC-Anwendungen zu entwickeln", so Charles Liang, Präsident undCEO von Supermicro. "Dank unserer Bausteinarchitektur sind wir in der Lage, dieneuesten Technologien als Erster auf den Markt zu bringen, sodass Kundengenerative KI schneller als je zuvor einsetzen können. Dank unserer weltweiten