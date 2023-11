Die Attraktivität Qianhais für globale Investitionen erhöht sich weiter

SHENZHEN, China, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Attraktivität von Qianhai, Shenzhen, für globale Investitionen macht weitere Fortschritte. Während der Qianhai Global Investment Promotion and Talent Conference 2023 stellte PricewaterhouseCoopers das „Annual Doing Business Blue Paper for Qianhai Cooperation Zone 2023" (das „Blue Paper") vor, in dem das außergewöhnliche allgemeine Geschäftsumfeld von Qianhai und die bedeutenden Fortschritte bei der Integration von Shenzhen – Hongkong hervorgehoben werden. Damit wird das im Plan zur umfassenden Vertiefung der Reform und Öffnung der „Qianhai Shenzhen – Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone" (der „Qianhai Plan") festgelegte Ziel, das Geschäftsumfeld bis 2025 global wettbewerbsfähig zu machen, im Wesentlichen erreicht.

Das Blue Paper hebt Qianhais Fortschritte in verschiedenen Aspekten des Geschäftsumfelds hervor. So wurden beispielsweise Vorschriften der Shenzhen – Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone zum Investorenschutz eingeführt, um den Schutz der Rechte und Interessen der Investoren zu verbessern. Die Shenzhen – Hong Kong International Legal Affairs Zone wurde geschaffen, das Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area International Arbitration Center wurde eingerichtet, und sieben „Guangdong – Hongkong – Macao"-Verbände von Anwaltskanzleien wurden in der Qianhai Cooperation Zone gegründet. Die Allgemeine Zollverwaltung hat 18 Maßnahmen erlassen, um die Koordinierung der Kontroll- und Überwachungsvorschriften zwischen Shenzhen und Hongkong zu erleichtern. Dieser Schritt fördert den Zusammenschluss der Häfen in der Guangdong – Hongkong – Macao Greater Bay Area, um „als ein einziger Hafen zu operieren" und „eine Inspektion und eine Zertifizierung für alle Zugänge" durchzuführen. Laut dem Blue Paper wird Qianhai ein Geschäftsumfeld schaffen, das Marktorientierung, Rechtsstaatlichkeit und Internationalisierung priorisiert und sich schneller an das Weltklasseniveau annähert.