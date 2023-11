Recruiting 4.0 - So kann künstliche Intelligenz Kliniken und Reha-Zentren in der Personalbeschaffung unterstützen (FOTO)

Berlin (ots) - Niemals waren Fach- und Führungskräfte im medizinischen Sektor so

gefragt wie heute. Mit seinem Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING und

modernsten Recruiting-Methoden unterstützt Dirk Bachmann medizinische

Einrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische

Versorgungszentren dabei, qualifizierte Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Dabei

setzen die Vermittlungsexperten auf Active Sourcing über digitale Kanäle, um

gezielt diejenigen anzusprechen, die wirklich zur Stelle passen. Hier erfahren

Sie, welche Rolle KI im heutigen Recruiting spielt und welche Vorteile ihr

Einsatz mit sich bringt.



Personalnot und Fachkräftemangel zwingen Kliniken, Reha-Zentren und medizinische

Versorgungseinrichtungen dazu, im Recruiting-Prozess schnelle Entscheidungen zu

treffen. Dadurch steigt der Druck auf die Personalverantwortlichen in den

betroffenen Unternehmen, was sich schlimmstenfalls auch auf die Qualität

auswirkt. "Muss ein Personalverantwortlicher eine Stelle besetzen, ist dies oft

mit Zeitdruck verbunden - der perfekte Kandidat könnte schließlich zur

Konkurrenz abwandern. Dies wiederum birgt ein hohes Risiko für vorschnelle und

unüberlegte Personalentscheidungen", warnt Dirk Bachmann, Geschäftsführer von

FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING.